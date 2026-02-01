Malore sulle piste da sci: uomo muore sull’Altopiano di Asiago

Scia con gli amici e viene colto da un malore morendo davanti ai loro occhi. La tragedia si è consumata oggi sulle piste del Verena a Roana (Vicenza) sull’altopiano di Asiago. L’uomo, un 70enne, intorno alle 14.00 si è accasciato a terra e alcune persone che hanno assistito alla scena hanno cercato di rianimalo prestandogli subito soccorso. Allertato il 118, sul posto è stato inviato l’elisoccorso di Treviso Emergenza con un’ambulanza dal vicentino Ospedale di Asiago. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica dell’evento.