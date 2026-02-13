Maltempo, 9 voli dirottati e cancellati tra Reggio Calabria e Trapani: panico ad alta quota, clamoroso doppio dirottamento del Ryanair di Barcellona

La violenta ondata di maltempo scatenata dal “Mega-Ciclone” Nils ha travolto il Sud Italia tra giovedì 12 e venerdì 13 febbraio 2026, trasformando i collegamenti aerei in una vera e propria prova di sopravvivenza. Con raffiche di vento che hanno superato i 150km/h e condizioni di turbolenza estrema, gli aeroporti di Reggio Calabria e Trapani Birgi sono diventati inavvicinabili, costringendo i piloti a manovre disperate e portando al collasso operativo diversi scali. Le testimonianze dei passeggeri parlano di scene di panico collettivo, malori a bordo e una gestione dell’emergenza che ha visto centinaia di persone bloccate per oltre dodici ore tra cancellazioni, dirottamenti su altri scali e trasporti alternativi paralizzati dalla furia degli elementi.

Emergenza in Sicilia: i voli Ryanair da Torino e Bologna dirottati a Palermo

I primi segnali della potenza di Nils si sono manifestati nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio sulla Sicilia occidentale. Il forte vento di burrasca ha reso impossibile l’approccio alla pista dell’aeroporto di Trapani Birgi per i voli in arrivo dal Nord Italia. Il volo Ryanair FR5904 proveniente da Torino e il volo Ryanair FR2009 proveniente da Bologna, quest’ultimo atteso per le ore 17:10, sono stati costretti a rinunciare all’atterraggio dopo aver tentato l’approccio sotto raffiche trasversali proibitive. Entrambi gli aeromobili sono stati dirottati allo scalo di Palermo Punta Raisi, dove la situazione meteorologica, pur critica, permetteva operazioni di atterraggio in maggiore sicurezza. Per i passeggeri si è trattato di un disagio logistico comunque contenuto rispetto a quanto sarebbe accaduto poche ore dopo sullo Stretto di Messina.

Terrore sullo Stretto: la notte drammatica dei voli da Milano Malpensa e Barcellona

La situazione è degenerata drasticamente nella tarda serata di giovedì 12 febbraio, quando il nucleo del ciclone Nils ha colpito l’area dello Stretto. Due voli Ryanair diretti a Reggio Calabria si sono trovati nel cuore della tempesta. Il volo Ryanair decollato da Milano Malpensa e il volo Ryanair FR8598 proveniente da Barcellona El Prat che sarebbero dovuti atterrare alle 22:00 e alle 22:05 hanno vissuto momenti di puro terrore. Entrambi i velivoli sono rimasti in “holding” sopra lo Stretto per oltre un’ora, sballottati da raffiche violentissime mentre i piloti cercavano una finestra di calma per atterrare. A bordo si sono verificati numerosi malori e crisi di nervi tra i passeggeri, stremati dalle continue turbolenze e dai ripetuti tentativi di atterraggio falliti. Intorno alle 23:00, entrambi i voli sono stati dirottati all’aeroporto di Catania Fontanarossa. Ma l’odissea era soltanto appena iniziata!

L’odissea infinita verso Bari e il blocco dei traghetti nello Stretto

A causa del mare in burrasca, i traghetti dello Stretto si sono fermati rendendo impossibile raggiungere Reggio Calabria tramite bus sostitutivi. Pesa ancora moltissimo l’assenza del Ponte sullo Stretto, che avrebbe consentito l’arrivo da Catania a Reggio in 60 minuti di pullman. E invece, dopo tre ore di sosta alle falde dell’Etna, i due voli hanno riprovato l’approccio aereo al Tito Minniti, l’Aeroporto di Reggio Calabria, sfidando la tormenta. Mentre il volo da Milano Malpensa è riuscito a decollare nuovamente da Catania e ad atterrare a Reggio Calabria alle due e mezza della notte dopo una serie di tentativi estremi, per i passeggeri del volo partito Barcellona l’incubo è proseguito. Due tentativi di atterraggio a Reggio Calabria nel cuore della notte sono falliti, generando il panico a bordo. A quel punto il volo da Barcellona è stato dirottato definitivamente all’aeroporto di Bari, dove è atterrato a notte fonda. I passeggeri, stremati, hanno dovuto attendere l’alba per essere trasferiti su pullman sostitutivi, raggiungendo Reggio Calabria solo alle 10:00 di venerdì mattina con 12 ore di ritardo complessive. E soprattutto un trauma difficile da cancellare.

Venerdì nero a Reggio Calabria: raffica di cancellazioni e aeroporto isolato

La mattinata di venerdì 13 febbraio si è aperta con un bollettino di guerra per lo scalo reggino, con la compagnia di bandiera ITA Airways e la low-cost Ryanair costrette a sopprimere quasi tutti i collegamenti. Già nella serata di giovedì era stato cancellato il volo ITA Airways AZ1157 proveniente da Roma Fiumicino. All’alba di oggi la situazione è precipitata: cancellato il volo Ryanair FR05410 per Londra Stansted delle 06:00 e il volo ITA Airways AZ01154 per Roma Fiumicino delle 06:10. Non è andata meglio nel corso della giornata, con la soppressione del volo Ryanair FR08337 per Milano Malpensa previsto per le 13:40 e del volo ITA Airways AZ01156 per Roma Fiumicino delle 15:15. Migliaia di passeggeri sono rimasti a terra senza certezze, mentre le autorità monitorano il lento allontanamento del ciclone verso lo Jonio.

Due giorni da incubo per i viaggiatori in Calabria e Sicilia, poche settimane dopo analoghi episodi durante il Mega Ciclone Harry che aveva provocato analoghe odissee per migliaia di persone.

