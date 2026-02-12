Maltempo a Capri: a singhiozzo i collegamenti via mare

Collegamenti marittimi a singhiozzo tra Capri e la terraferma, in particolare con Sorrento e Napoli. Colpa del mare che a partire dalla scorsa notte è andato sempre più ingrossandosi vietando il regolare svolgimento delle corse. Il vento forza 4 proveniente da sud, e il mare forza 4, con onde di circa 2 metri d’altezza, hanno consentito la prima partenza dal porto di Marina Grande alle 6.40 con la nave Naiade della società Caremar diretta a Napoli; successivamente, alle 7, un traghetto veloce della Caremar è partito per Sorrento per poi rientrare a Capri trasportando passeggeri, pendolari e merci. Ha ripreso poi il percorso per Napoli lasciando l’isola alle 10.20 per lo scalo marittimo napoletano di Calata di Massa dove si è fermato per le altre corse in attesa che le condizioni meteo marine migliorassero. Anche un aliscafo della compagnia di navigazione Snav, il Sirius, ha garantito un collegamento di andata e ritorno Capri-Napoli.

Dato che i bollettini meteo prevedono un peggioramento per il pomeriggio di oggi, con vento forza 6 da nord ovest e mare forza 5/6, potrebbero essere queste le uniche corse che hanno lasciato l’isola. Previsto un miglioramento nel pomeriggio di domani, quando i collegamenti marittimi dovrebbero tornare quasi alla normalità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.