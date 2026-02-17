Maltempo Calabria, a Reggio aperto il COC e vietato l’accesso al sito monumentale “OPERA”

Con Ord. Sind. n. 30 del 17-02-2026, il Comune di Reggio Calabria ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per il giorno 17.02.2026 a causa dell’allerta meteo di livello giallo, fino a cessata emergenza e comunque fino al termine di validità dei bollettini che si susseguiranno di colore arancione e rosso. Inoltre con Ord. Sind. n. 31 del 17-02-2026 sono state intraprese misure a tutela della pubblica incolumità per condizioni meteorologiche avverse con il conseguente divieto di accesso e transito a persone e veicoli, presso il sito monumentale “OPERA” dell’artista Edoardo Tresoldi a causa dell’inclinazione di alcune colonne e con potenziale rischio di cedimento delle stesse.

