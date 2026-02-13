Maltempo Calabria, allarme frane e fiumi nel Cosentino: situazione critica a Tortora e Paola, minacciata ferrovia

Allagamenti, esondazioni di corsi d’acqua, frane e smottamenti stanno causando notevoli difficoltà ai residenti dei comuni situati lungo la costa tirrenica della Provincia di Cosenza. Situazione particolarmente critica a Tortora, dove la violenta mareggiata ha sommerso il lungomare, invadendo sia l’area pedonale sia quella stradale, con l’acqua che ha raggiunto le strade vicine e i piani terra di diversi edifici. Le maggiori preoccupazioni riguardano però Paola: qui le onde, alimentate da forti raffiche di vento, continuano a mettere a rischio la linea ferroviaria nel tratto costiero, già indebolito durante la precedente ondata di maltempo che aveva compromesso una strada parallela ai binari.

Dalle ore 08:25 sulla linea Sibari-Paola, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Paola e Sibari per danni dovuti al maltempo.

