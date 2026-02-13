Maltempo Calabria, il fiume Crati inizia ad esondare. I Sindaci disperati: “è l’ira di Dio, pomeriggio sarà peggio e siamo preoccupatissimi”

Situazione sempre più critica in Calabria per il forte maltempo in corso. Il fiume Crati è esondato a Zumpano (Cosenza), dove il Sindaco ha ordinato la chiusura della Strada Provinciale Destra Crati a causa dell’esondazione del fiume. “Si invita nuovamente la cittadinanza a non muoversi da casa se non strettamente necessario!! Pericolo reale per presenza di frane ed esondazione torrenti e fiumi“, ha detto il primo cittadino. Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha aggiunto: “La situazione non è semplice né qui né in altri posti della Calabria. Torrenti, fiumi, il Crati. Stanotte abbiamo aperto le paratie della Diga di Tarsia raccogliendo nella diga 7 milioni di metri cubi di acqua. Riguardo al Crati, il fiume sta crescendo e siamo preoccupati per quello che può accadere nelle prossime ore. Qui ci sono persone isolate tra cui due bambini, una disabile al 100% in una casa che però qui, non doveva esserci perché è costruita sull’alveo del fiume. Ora bisogna ringraziare gli uomini della Protezione civile, i Vigili del fuoco e i carabinieri perché questo è il tempo di occuparsi dell’incolumità delle persone e lo stiamo facendo impegnandoci al massimo“.

“Il fiume Crati, al confine tra Cassano allo Ionio e Corigliano-Rossano, nel Cosentino, ha superato la soglia critica fissata tra i 380 e 390 centimetri. Attualmente il livello è di circa 4,5 metri e continua a crescere“. Lo spiega all’ANSA il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, dicendo che “nel primo pomeriggio, intorno alle 14, si aspetta la piena“. “La situazione che si registra sul Crati è molto molto complicata. Alle quattro di stamattina sembrava che il peggio fosse passato, il livello era sceso a 3 metri e 57 centimetri. Intorno alle 5, però, – prosegue il sindaco – è iniziata una salita vertiginosa con le aree golenali, lato Sibari, invase. So che anche il collega sindaco di Corigliano-Rossano è molto preoccupato. Ho sentito la centrale Arpacal e siccome nell’entroterra, in particolare a Cosenza, stanotte c’è stata l’ira di Dio, si teme per il primo pomeriggio l’ondata di piena. Siamo tutti in allerta per questo“.

Situazione critica anche sulla costa tirrenica per le furiose mareggiate. A Tortora la violenta mareggiata ha sommerso il lungomare, invadendo sia l’area pedonale sia quella stradale, con l’acqua che ha raggiunto le strade vicine e i piani terra di diversi edifici.

Le maggiori preoccupazioni riguardano però Paola: qui le onde, alimentate da forti raffiche di vento, continuano a mettere a rischio la linea ferroviaria nel tratto costiero, già indebolito durante la precedente ondata di maltempo che aveva compromesso una strada parallela ai binari. Dalle ore 08:25 sulla linea Sibari-Paola, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Paola e Sibari per danni dovuti al maltempo.

