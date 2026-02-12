Maltempo Calabria, continuano i problemi: tragedia sfiorata a Lamezia, albero cade su un’auto

Continua l’ondata di maltempo che dalla serata di ieri investe la Calabria. Forti raffiche di vento stanno interessando buona parte del territorio calabrese, provocando ingenti danni e pericoli per la viabilità. Un grosso pino marittimo è caduto nell’area dell’ospedale di Lamezia Terme, finendo su un’auto. Gli occupanti, due persone, sono rimaste illese. In città e nel Lametino, lungo la costa tirrenica, stanno imperversando forti raffiche di vento e piove. Il Comune fin da ieri ha attivato il Centro operativo comunale per l’emergenza meteorologica in corso. Le autorità monitorano costantemente la situazione.

Un albero è caduto anche a Torano Castello, nel Cosentino, sulla strada provinciale 106 viale San Marco, causando l’interruzione della circolazione. Sul posto sono giunti i tecnici incaricati di ripristinare la viabilità. Un’altra frana si è verificata all’altezza del km 14,600 della strada provinciale SP263 a Sant’Agata d’Esaro. Lo rende noto il Comune che ha informato la Provincia di Cosenza per gli interventi di competenza.

Nelle prossime ore si prevede un peggioramento delle condizioni meteo e ancora forti raffiche di vento.

