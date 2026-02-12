Maltempo Calabria, Pizzo Calabro sfiora la soglia “uragano”: 143 km/h e impatto pesante su viabilità e servizi

La Calabria sta vivendo una delle giornate di maltempo più impattanti di questa fase, con un quadro dominato soprattutto da vento tempestoso e criticità concentrate lungo le coste tirreniche e sui crinali più esposti. Nelle ultime ore, infatti, il passaggio di un fronte perturbato legato a un minimo depressionario profondo sul Mediterraneo occidentale ha attivato sulla regione un flusso molto intenso dai quadranti sud-occidentali. Il meccanismo è quello tipico delle grandi fasi di burrasca: tra la bassa pressione e la cintura anticiclonica più a est si crea un gradiente barico marcato, in grado di accelerare le correnti fino a valori eccezionali, soprattutto dove la ventilazione viene ulteriormente amplificata dalla canalizzazione orografica.

I numeri registrati dalle stazioni meteo calabresi parlano chiaro: 124 km/h a Montebello Ionico (Reggio Calabria) e soprattutto 143 km/h a Pizzo Calabro (Vibo Valentia). Si tratta di raffiche che rientrano pienamente nella fascia di burrasca forte / tempesta, e che localmente si avvicinano alla soglia del vento “di uragano” secondo la scala Beaufort. Valori del genere sono coerenti con le proiezioni dei modelli, che già indicavano picchi oltre 100–120 km/h sui settori costieri e collinari più esposti, con ulteriori accelerazioni sui crinali.

Le conseguenze al suolo possono essere rilevanti: raffiche di questa intensità sono in grado di causare caduta di alberi e rami, danni a tetti, cartellonistica, impianti e strutture leggere, oltre a possibili disagi per la rete elettrica e per la circolazione. Sul Tirreno calabrese, inoltre, la burrasca sta alimentando mareggiate severe, con onde capaci di generare erosione costiera, ingressioni marine e locali allagamenti nelle zone più vulnerabili.

Nelle prossime ore resta fondamentale mantenere un approccio prudente: evitare spostamenti non indispensabili durante i picchi di vento, non sostare in prossimità di alberature o strutture instabili e tenersi lontani da moli, scogliere e arenili esposti alle mareggiate.

