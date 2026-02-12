Maltempo Calabria, forte vento sferza la regione: danni a strutture e disagi | FOTO

Forti raffiche di vento stanno interessando dalla serata di ieri buona parte della Calabria, provocando ingenti danni e pericoli per la viabilità. Le raffiche di vento hanno raggiunto anche punte fino a 117km/h nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria. Molti i danni segnalati dai Vigili del Fuoco. A Catanzaro, è stato scoperchiato il tetto di una scuola primaria, portando all’interdizione dell’area per motivi di sicurezza. A Soverato e nel Lametino si registrano problemi con alberi abbattuti e insegne luminose danneggiate. Molti i disagi anche in provincia di Reggio Calabria e nel Vibonese. Nella serata di ieri, un albero è caduto sopra un’autovettura i cui occupanti sono rimasti miracolosamente illesi.

Inoltre, una frana si è verificata questa mattina in località Pesco a Fuscaldo, nel Cosentino, sulla strada provinciale di collegamento con il centro storico. La carreggiata è stata invasa da detriti e alberi franati dal versante che costeggia il collegamento viario. Sul posto la Polizia locale che ha interdetto il traffico. Il movimento franoso – riferiscono le autorità – è tuttora in corso. Si segue l’evoluzione della frana per avviare attività di messa in sicurezza e rimuovere il materiale franato.

La Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione su tutta la zona tirrenica per la giornata di oggi anche a causa delle intense mareggiate, mentre l’allerta gialla interessa il resto della regione.

Occhiuto: “preoccupati per il maltempo tra stanotte e domani, monitoriamo”

“Siamo molto preoccupati per quello che potrà accadere fra stanotte e domani. Stiamo monitorando il fenomeno che non è da sottovalutare perché ci aspettiamo onde di un’altezza di 5 metri, 5 metri e mezzo“. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di un evento presso la Cittadella Regionale. “Meno del ciclone Harry – ha proseguito – ma in una zona, il Tirreno cosentino, dove l’erosione costiera ha già provocato danni in passato. Purtroppo con questi fenomeni bisognerà convivere nei prossimi anni e mi auguro che ci sia un approccio diverso proprio dal punto di vista normativo e regolamentare. Questi interventi dovrebbero essere realizzati con la stessa velocità con la quale si fanno gli interventi di protezione civile“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.