Maltempo Calabria, Cosenza sotto shock: voragine in città, piogge insistenti e territorio al limite | FOTO

A Cosenza il maltempo sta mostrando il suo volto più insidioso: non solo piogge e allagamenti, ma un impatto diretto sulla sicurezza urbana. Nella mattinata odierna, nel pieno della fase perturbata che sta interessando la Calabria centro-settentrionale, si è infatti aperta una voragine in ambito cittadino, con il cedimento improvviso di un tratto stradale e il coinvolgimento di un’automobile in transito. Secondo le prime informazioni, l’episodio non avrebbe causato vittime, ma resta un segnale estremamente chiaro della criticità idrogeologica in atto.

Un territorio sotto stress: piogge persistenti e suoli saturi

L’evento si inserisce in un contesto meteorologico dominato dalla circolazione depressionaria legata al ciclone Nils, attivo sul Mediterraneo centrale e responsabile di precipitazioni diffuse e insistenti lungo il versante tirrenico calabrese. Sul Cosentino, nelle ultime 24–36 ore, si sono accumulati quantitativi di pioggia rilevanti.

In una fase del genere, la criticità non è data solo dalla pioggia “istantanea”, ma soprattutto dalla durata: quando le precipitazioni si susseguono senza tregua, i terreni perdono progressivamente capacità di assorbimento e si entra in una condizione di saturazione, che moltiplica la risposta del territorio.

Corsi d’acqua in piena e rischio erosione: perché può aprirsi una voragine

L’area di Cosenza è strettamente connessa alla dinamica idraulica del sistema fluviale locale. L’aumento della portata di corsi d’acqua come Crati, Busento e Campagnano — già segnalati in piena o prossimi a livelli di attenzione — può favorire processi di erosione sia superficiale sia sotterranea.

In ambito urbano, un cedimento stradale improvviso può essere innescato da una combinazione di fattori:

infiltrazioni prolungate nel sottosuolo,

nel sottosuolo, sovraccarico delle reti di drenaggio e dei sottoservizi,

e dei sottoservizi, erosione localizzata vicino ad argini e tratti fluviali,

vicino ad argini e tratti fluviali, eventuali vulnerabilità strutturali del terreno o delle infrastrutture.

È un meccanismo che, in condizioni estreme, può evolvere rapidamente: il terreno viene “svuotato” dall’acqua, perde sostegno e la superficie collassa.

Le raccomandazioni: prudenza massima nelle prossime ore

In un quadro di allerta e instabilità diffusa, è fondamentale seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali di Comune, Protezione Civile e Prefettura, evitando spostamenti non indispensabili, soprattutto:

lungo tratti stradali già segnalati come critici ,

, in prossimità di corsi d’acqua e sottopassi,

e sottopassi, nelle zone dove il terreno potrebbe risultare instabile.

