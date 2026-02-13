Maltempo Calabria, è emergenza assoluta: evacuazioni in gommone e soccorsi aerei per le famiglie isolate | VIDEO

Il maltempo non dà tregua alla Calabria, stringendo in una morsa critica i territori di Cosenza e Vibo Valentia. Le ultime ventiquattro ore sono state segnate da una mobilitazione straordinaria dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto potenziare i contingenti e raddoppiare i turni operativi per rispondere a una mole di richieste di soccorso che non accenna a diminuire. Tra esondazioni, frane e alberi abbattuti dalle raffiche di vento, il bilancio degli interventi racconta di un territorio in estrema sofferenza, dove la priorità assoluta resta la messa in sicurezza delle persone rimaste isolate.

Nel Cosentino, la situazione più drammatica è legata alla furia dei fiumi. Il Busento è esondato nel tratto tra Cosenza e Dipignano, sommergendo le aree circostanti e intrappolando un intero nucleo familiare di dieci persone. Per il loro recupero si è reso necessario l’invio di un elicottero dal Reparto Volo di Pontecagnano, dato che le vie d’accesso terrestri erano ormai impraticabili. Non meno complessa la gestione del territorio a Grisolia, dove altre dieci persone sono state tratte in salvo grazie all’impiego di gommoni fluviali, mentre a Rogliano, in contrada Pianoimbuto, le squadre stanno ancora lavorando per raggiungere quattro cittadini isolati da una frana. Anche il fiume Campagnano ha rotto gli argini, riversando acqua e detriti nelle aree urbane, trascinando via pali dell’illuminazione e distruggendo numerose autovetture tra il capoluogo e l’hinterland.

Un intervento singolare e di alta priorità ha riguardato il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Piano Lago. Qui, l’allagamento dei laboratori ha compromesso i sistemi di refrigerazione, spingendo i Vigili del Fuoco a un’operazione d’urgenza per il recupero di fiale di sangue destinate alla ricerca, evitando così la perdita di campioni preziosi. Nonostante i circa 50 interventi già conclusi nel Cosentino dalla scorsa notte, restano ancora 80 richieste in attesa di essere evase, con danni ingenti a edifici privati e attività commerciali che al momento non sono ancora quantificabili con precisione.

Spostandosi verso sud, nel territorio di Vibo Valentia, il protagonista assoluto dell’emergenza è stato il vento forte, che ha flagellato in particolare l’area vibonese e quella serrese. Nelle ultime 24 ore, il Comando provinciale ha portato a termine oltre 80 interventi, di cui ben 50 dedicati esclusivamente alla rimozione di alberi caduti o pericolanti. La viabilità è pesantemente compromessa: la SP 15, che collega Stefanaconi a Vibo Valentia, è stata chiusa ieri sera a causa di una frana, seguita dalla chiusura della Provinciale per Polia e, nella mattinata di oggi, di Viale della Pace a causa del crollo di alcuni pini marittimi.

Oltre alla caduta di alberi, le squadre vibonesi hanno effettuato circa 20 interventi per mettere in sicurezza insegne e pali della luce divelti dalle raffiche. Per garantire la copertura di tutte le emergenze, il dispositivo di soccorso è stato rafforzato trattenendo in servizio il personale che avrebbe dovuto terminare il turno. In entrambe le province, la priorità resta il monitoraggio dei punti critici e il ripristino delle comunicazioni viarie, con i Vigili del Fuoco che continueranno a operare ininterrottamente fino al completo superamento della crisi.

