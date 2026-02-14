Maltempo Calabria, esondazione Crati: ordinata l’evacuazione di tutte le case nel Centro nautico di Sibari

Ordinati, in via precauzionale, l’evacuazione e lo sgombero di tutte le abitazioni presenti all’interno del Centro nautico di Sibari, nel Cosentino, duramente colpito dall’esondazione del fiume Crati nelle scorse ore. È quanto deciso all’esito di una riunione del Centro operativo comunale di Protezione Civile, nell’ambito della quale, dopo le verifiche e i sopralluoghi svolti per tutta la mattinata dalla Protezione Civile regionale e comunale, è stata scoperta una frattura pari a oltre 50 metri lungo l’argine sinistro del fiume, le cui acque si riversano direttamente all’interno dei Laghi di Sibari.

“Una decisione dolorosa, ma necessaria“, l’ha definita il sindaco di Cassano All’Ionio, Gianpaolo Iacobini, che ha invitato i cittadini alla massima collaborazione, annunciando contestualmente l’avvio di lavori, in regime di somma urgenza, “per provare a riparare, nel più breve tempo possibile, questa ferita che si è aperta lungo il corso d’acqua“.

