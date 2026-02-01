Maltempo Calabria, febbraio inizia con una domenica terribile: piogge torrenziali e nevicate in tutta la Regione, caos sulle strade paralizzate dalla neve | VIDEO

Piove a dirotto da ieri pomeriggio in Calabria per l’avanzata del Ciclone Mediterraneo di questo weekend, sulle orme del Mega Ciclone Harry che dieci giorni fa ha squarciato il cuore del Mediterraneo lasciando una falla barica che adesso continua ad attirare, come una calamita, perturbazioni atlantiche in transito senza sosta sul Sud Italia. E il maltempo delle ultime ore in Calabria è davvero intenso: piogge torrenziali e nevicate abbondanti stanno interessando tutta la Regione, con tanti disagi e molte criticità.

Vediamo gli accumuli pluviometrici: piove a dirotto da ieri in tutte le principali città della Regione, con accumuli fin qui di 57mm a Crotone, 34mm a Catanzaro, 31mm a Reggio Calabria, 27mm a Vibo Valentia, 17mm a Cosenza. Le piogge stanno interessando la totalità della Calabria, dai versanti tirrenici a quelli jonici, dai settori meridionali a quelli settentrionali, con nubifragi anche nelle principali località turistiche e marittime: sono caduti 63mm di pioggia a Paola e a Isola di Capo Rizzuto, 54mm a Cetraro, 49mm a Bagnara Calabra, 35mm a Scilla e a Melito Porto Salvo, 26mm a Soverato, 24mm a Tropea e a Gioiosa Ionica, 21mm a Roseto Capo Spulico.

Le piogge più forti, intense e abbondanti si stanno verificando sul versante orientale della Sila, tra le province di Cosenza e Crotone, dove sono caduti ben 122mm di pioggia a Longobucco, 110mm a San Nicola dell’Alto, 105mm a Rocca di Neto, 103mm a San Mauro Marchesato, 99mm a Crucoli e a Mandatoriccio, 89mm ad Acri, 86mm a San Giovanni in Fiore, 83mm ad Umbriatico, 78mm a Strongoli, 66mm a Cutro, 56mm a Corigliano Calabro, 50mm a Rossano.

Grandi piogge anche nel reggino e nell’entroterra vibonese delle Serre: da segnalare 78mm di pioggia a Stignano, 67mm a Platì, 65mm a Cittanova, a Molochio e a Bovalino Marina, 62mm a Sant’Alessio in Aspromonte, 61mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 53mm a Stilo e a Sinopoli, 50mm a San Luca, 46mm a Taurianova, 45mm a Palmi, 44mm a Serra San Bruno 41mm a Polistena, 39mm a Bagaladi, 38mm a Locri, 28mm a Gioia Tauro.

Piove a dirotto anche sul Pollino, specialmente nel versante orientale, dove sono caduti 69mm di pioggia ad Alessandria del Carretto, 68mm a San Lorenzo Bellizzi, 64mm a Cerchiara di Calabria. Queste grandi piogge delle ultime ore, si inseriscono in un quadro pluviometrico eccezionale per quest’inizio di 2026 con un gennaio da record in tutta Italia e a maggior ragione in Calabria, dove alcune località sfiorano addirittura i 1.000mm di pioggia caduti in appena 32 giorni di questo nuovo anno!

Le piogge delle ultime 24 ore in Calabria:

Tante criticità sulle strade per la neve (e non solo). Super lavoro per l’ANAS

Proseguono senza interruzioni le attività previste dal Piano Neve ANAS – Viabilità Invernale – sulle strade statali della provincia di Cosenza. A partire dal pomeriggio di ieri tutte le risorse disponibili sono state impegnate lungo la rete stradale dell’Altopiano Silano, interessata da precipitazioni nevose continue. Le principali criticità riguardano la SS 107 “Silana Crotonese”, nel tratto tra San Pietro in Guarano e San Giovanni in Fiore, e la SS 108 bis, tra San Giovanni in Fiore e Colosimi. Su quest’ultimo itinerario, a seguito di ripetute cadute di alberi, è stata attivata una deviazione temporanea del traffico sulla SP Silvana Mansio, tra il Bivio Garga e il Bivio Baracchella, per consentire le operazioni di messa in sicurezza con taglio e rimozione delle piante pericolanti.

Il traffico risulta particolarmente intenso, anche per la presenza di autobus turistici diretti verso Camigliatello Silano e Lorica. In questo contesto, è fondamentale assicurare la massima collaborazione nelle attività operative, in coordinamento con le autorità locali, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e il regolare flusso dei veicoli.

Maltempo Calabria, tante criticità anche per frane, vento e mareggiate

Anche sulla restante rete Anas si registrano interventi urgenti a causa della pioggia intensa e persistente, che ha provocato cadute di massi e colate di fango. Le forti raffiche di vento hanno reso necessarie ulteriori operazioni per rimuovere ostacoli dalla carreggiata come rami e detriti. Particolare attenzione viene riservata alla strada statale 18 ‘ Tirrena Inferiore’, nella tratta del comune di Amantea in località Campora San Giovanni, dove è attualmente in corso una forte mareggiata che ha raggiunto la zona a ridosso della carreggiata.

Si segnala inoltre che la SS 18 “Tirrena Inferiore” resta chiusa al traffico nel comune di Bagnara Calabra, a seguito della caduta di massi dal versante, fenomeno riconducibile agli effetti del ciclone Harry. Per il ripristino della viabilità saranno effettuate attività di verifica con droni, disgaggio, messa in sicurezza del versante e installazione di ulteriori barriere paramassi. Anas invita gli utenti a mantenere la massima prudenza alla guida, a rispettare le ordinanze in vigore e a informarsi preventivamente sulle condizioni della viabilità.

