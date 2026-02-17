Maltempo Calabria, forte vento a Reggio: danni sul lungomare monumentale

La forte ondata di maltempo, con mareggiate, piogge intense e vento di burrasca, ha colpito anche la città di Reggio Calabria, sullo Stretto di Messina. Sul lungomare monumentale si registrano danni agli alberi e all’installazione artistica ‘Opera’ di Tresoldi, con diverse colonne piegate. Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco, mentre la Protezione Civile sta monitorando tutto il territorio, sia nelle zone costiere che in quelle interne. L’allerta meteo sul territorio metropolitano è ‘gialla’, tuttavia la situazione risulta fortemente disagevole.

