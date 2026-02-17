Maltempo Calabria, forti piogge e vento anche nel Vibonese: frane, alberi caduti e strade chiuse

Frane, alberi caduti e strade chiuse. Anche il Vibonese continua a fare i conti con l’ondata di maltempo che sta colpendo la Calabria da nord a sud con forti piogge, venti oltre i 100km/h e mareggiate. Le piogge insistenti e le raffiche di vento stanno mettendo sotto pressione infrastrutture e viabilità e i disagi si moltiplicano. Le forti precipitazioni hanno reso critica la situazione su alcune tratte: lungo la Strada provinciale 11 si registra uno smottamento a Triparni, sulla diramazione che conduce a Vena; sulla Provinciale 15 resta chiusa al transito l’arteria che collega Stefanaconi e Vibo Valentia. La riapertura potrebbe essere imminente, ma è subordinata agli esiti delle verifiche geologiche. Sulla Provinciale 54 uno smottamento ha interessato la carreggiata tra Filogaso e San Nicola da Crissa mentre sulla Statale 18, in prossimità del centro abitato di Mileto, si è reso necessario un restringimento della carreggiata per detriti e instabilità del fondo. Situazione difficile lungo la Statale 182 delle Serre Calabre dove un altro smottamento ha colpito l’area vicina all’abitato di Sorianello, con limitazioni alla circolazione e un ulteriore restringimento di carreggiata.

Riaperta questa mattina la statale NSA572 (ex SS110), chiusa ieri al traffico nel tratto del Comune di Serra San Bruno per la caduta di rami sulla carreggiata. Sulla costa, in località Ponte a Vrasci – Torre Ruffa, un enorme pino è crollato sulla carreggiata della Strada provinciale 22 Tropea-Ricadi, interrompendo temporaneamente la viabilità, generando lunghi incolonnamenti e notevoli disagi, con automobilisti impossibilitati a proseguire e senza percorsi alternativi immediatamente praticabili.

La Prefettura di Vibo Valentia ha convocato d’urgenza la riunione del Centro coordinamento soccorsi per coordinare le forze in campo e monitorare in tempo reale l’evolversi dei fenomeni, con particolare attenzione alla tenuta dei versanti collinari e alla sicurezza delle arterie stradali.

