Maltempo Calabria, frana sulla statale delle Serre tra Gerocarne e Soverato: strada chiusa | VIDEO

Sulla strada statale 182 ‘Delle Serre Calabre’ a Gerocarne (Vibo Valentia), a causa di una frana al km 38,00 in direzione Soverato, il tratto è temporaneamente chiuso al traffico. La circolazione è regolata a senso unico alternato e il personale Anas è presente sul posto per le operazioni di rimozione dei detriti e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Dopo le operazioni di pulizia del materiale franato, la strada è stata riaperta nel pomeriggio.

