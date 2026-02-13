Maltempo Calabria, mezzi al lavoro per difendere gli scavi di Sibari dal Crati

Il Comune di Cassano allo Ionio, insieme al Consorzio di bonifica di Trebisacce, sta impiegando mezzi e addetti per predisporre opere di prevenzione e difesa del Parco archeologico di Sibari, minacciato da una eventuale esondazione del Crati in quel punto. L’allerta è massima. Si lavora per evitare che si possa ripetere quanto successo il 18 gennaio 2013 quando l’esondazione del fiume allagò, completamente, i cinque ettari del Parco archeologico, mettendo in serio pericolo il grande e inestimabile patrimonio storico e culturale.

