Maltempo Calabria, tra le onde della mareggiata di Tropea emergono due cadaveri: indagini in corso

Indagini in corso a Tropea per dare un nome ai due cadaveri trasportati dalle onde del mare in burrasca questa mattina sulla spiaggia in località “Le Roccette”. Sono stati alcuni studenti ad avvistare i due corpi galleggiare tra le onde e poi ad allertare la macchina dei soccorsi, con gli uomini della Guardia costiera e della Capitaneria di Porto che, unitamente ai carabinieri, si sono portati sul posto.

Presenti in spiaggia anche gli operatori sanitari del 118. L’intera zona è presidiata dalle forze dell’ordine. La situazione meteorologica rimane critica con vento di maestrale impetuoso e mare agitato.

