Maltempo Campania: a pochi giorni dalla frana di Vietri sul Mare riapre la Statale Amalfitana, presto gli evacuati torneranno a casa

Riapre dalle ore 17 di oggi la Statale 163 Amalfitana interrotta tra Vietri sul Mare e Cetara dopo la frana avvenuta giovedì 12 febbraio. La circolazione sarà consentita a sensi di marcia alternati lungo la corsia interna. “Nella valutazione di compatibilità geomorfologica consegnata dall’ingegnere Gabriele Petroccelli, allo stato attuale non sono state rilevate evidenze di fratturazione profonda o di instabilità generalizzata dell’intero versante“, spiegano il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, e il Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Fortunato Della Monica. La decisione è stata assunta in seguito all’elaborazione dei dati rilasciati in sede di indagini geotecniche e geognostiche eseguite anche mediante l’utilizzo di laser-scanner e droni.

“Anche questa volta siamo riusciti a ridurre al minimo i disagi per residenti e pendolari riaprendo la SS163 entro le 36 ore successive all’evento franoso di giovedì – sottolineano – Per effetto delle criticità, che risultano concentrate nei primi metri superficiali, in corrispondenza del coronamento della nicchia e nei settori lateralmente delimitati dalle fratture principali, si è ritenuta plausibile l’apertura della SS163, per il tratto interessato dall’evento di frana, a senso unico alternato, nelle more della realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili di sistemazione idrogeologica del costone roccioso ubicato a valle e a monte della stessa”.

Alcuni detriti della frana sono finiti anche su alcune case, causando l’evacuazione precauzionale di 6 nuclei familiari. “Scongiurato il rischio generalizzato e con esso il perdurare dell’interdizione dell’arteria sovrastante il costone, si procederà ora alla redazione di un piano di lavoro finalizzato alla messa in sicurezza complessiva che garantisca la sicurezza dell’abitato sottostante necessario a consentire al più presto il rientro delle famiglie evacuate nelle rispettive abitazioni“, concludono.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.