Maltempo Campania, collegamenti difficili per Ischia e Procida

Dopo i primi disagi registrati ieri, anche la giornata di oggi si presenta complicata per chi deve raggiungere Ischia e Procida via mare. Le condizioni meteomarine sfavorevoli hanno infatti causato la sospensione di numerose corse dei mezzi veloci diretti verso entrambe le isole. Sono stati annullati anche alcuni collegamenti in traghetto tra Procida e Pozzuoli, mentre al momento risultano regolari le tratte da e per Ischia.

