Maltempo Campania, erosione costiera sempre più grave a Salerno: il pattinodromo “scivola” verso il mare, allarme sicurezza | VIDEO

Il pattinodromo di Salerno “Tullio D’Aragona”, sul lungomare Tafuri, rappresenta uno degli esempi più evidenti di come l’erosione costiera stia incidendo in modo crescente sulle infrastrutture presenti lungo il litorale urbano. Le ultime mareggiate hanno ulteriormente indebolito il fronte su cui poggia l’impianto e i prossimi giorni, con nuovo moto ondoso atteso in intensificazione, potrebbero aggravare ancora di più la situazione, come è possibile osservare dal video di Angelo Concilio.

Contesto meteo e dinamica delle mareggiate

Il tratto costiero salernitano è esposto a mareggiate generate prevalentemente da venti meridionali e sud–occidentali, che convogliano verso il Golfo di Salerno un moto ondoso lungo e spesso energico. In presenza di ciclogenesi sul Tirreno centrale o meridionale, il rafforzamento del gradiente barico determina venti sostenuti e un aumento significativo dell’altezza d’onda, con mare molto mosso o agitato. In queste condizioni le onde riescono a superare agevolmente le difese esistenti e a incidere direttamente sul piede delle strutture costruite troppo a ridosso della battigia.

Nel caso del lungomare Tafuri, il pattinodromo si trova in una zona dove la linea di costa ha subito negli anni un progressivo arretramento, complice anche il deficit di apporti sedimentari fluviali e le opere antropiche che hanno alterato l’equilibrio litoraneo. In assenza di adeguate opere di protezione, ogni nuova mareggiata agisce come un “colpo di scalpello” che erode materiale, svuota il piede della scarpata e ne indebolisce la stabilità complessiva.

Effetti osservati sul pattinodromo

Le recenti mareggiate hanno provocato importanti fenomeni di scalzamento alla base del terrapieno su cui insiste il pattinodromo, con la formazione di cavità, cedimenti localizzati e il collasso di porzioni di muratura di contenimento. La pista, in alcuni tratti, appare deformata e letteralmente “scivolata” verso il mare, segnale di un progressivo compromesso dell’assetto statico dell’opera.

Dal punto di vista fisico, l’energia delle onde che impatta ripetutamente sul piede della struttura provoca sia erosione meccanica del materiale incoerente, sia il dilavamento di fini sabbiose e limose, generando vuoti che si propagano verso l’alto. A ogni evento intenso, il fronte cede di qualche centimetro o decimetro, finché si raggiunge una soglia critica oltre la quale si verificano crolli più estesi.

Evoluzione nei prossimi giorni

Le previsioni per i prossimi giorni indicano il transito di nuove perturbazioni sul Mediterraneo centrale, con condizioni favorevoli alla persistenza di ventilazione sostenuta e mare mosso lungo il settore tirrenico campano. Anche in assenza di un evento di eccezionale intensità, la combinazione di onde medio–alte e alta marea astronomica è sufficiente a mantenere il livello di rischio molto elevato per le strutture già compromesse.

In un contesto del genere, il pattinodromo rimane in una situazione di forte vulnerabilità: ogni mareggiata, anche di intensità “ordinaria” rispetto agli standard invernali, può determinare ulteriori arretramenti del fronte e nuovi cedimenti. La struttura si trova, di fatto, in una fase di degrado progressivo, scandito dai singoli episodi di maltempo.

Considerazioni finali e necessità di intervento

Dal punto di vista meteorologico e climatologico, quanto sta accadendo al pattinodromo di Salerno si inserisce in un quadro più ampio di aumento della frequenza e dell’impatto delle mareggiate sulle coste mediterranee, specie dove la pressione antropica è più elevata. Infrastrutture costruite troppo vicino al mare e prive di adeguate opere di difesa risultano oggi particolarmente esposte.

In assenza di interventi strutturali di protezione costiera (scogliere emerse o soffolte, rinforzo del piede, ripascimenti mirati, consolidamento del fronte), il processo di arretramento e instabilità è destinato a proseguire a ogni nuovo episodio di maltempo. Per questo, le fasi con mare molto mosso o agitato previste nei prossimi giorni meritano massima attenzione, sia dal punto di vista della sicurezza che della pianificazione di misure urgenti di mitigazione del rischio.

