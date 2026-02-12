Maltempo Campania, frana a Vietri sul Mare: detriti sulle case | FOTO

Ancora un’altra frana oggi nel Salernitano, provincia interessata da intense piogge. Nel primo pomeriggio, una frana si è abbattuta sul costone che insiste su via Madonna dell’Arco nella frazione Marina di Vietri sul Mare, invadendo una strada che collega alcuni edifici e colpendo con dei detriti alcune case. Nessuna persona è stata coinvolta. La frana ha danneggiato parte di un’abitazione, senza fortunatamente provocare feriti. Sventrata la parete di un bagno e danni in altre parti dell’edificio. A scopo precauzionale è stata momentaneamente fatta allontanare una famiglia. Molte delle abitazioni sono disabitate in quanto utilizzate come seconde case – o case vacanze – nel periodo estivo.

Sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Salerno e gli agenti della Polizia Municipale di Vietri sul Mare che hanno circoscritto l’area. Sul posto anche il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, il Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana e primo cittadino di Cetara, Fortunato Della Monica, e i tecnici per i primi rilievi.

L’area della frana è nella parte di costone sottostante la SS163 Amalfitana che dovrà essere ora sottoposta a controllo dei rocciatori che sono già stati allertati e che saranno sul posto a breve. In via precauzionale sul breve tratto di strada della SS163 Amalfitana, al Km 48,3 dove insiste la frana, è stata disposta la circolazione veicolare a senso unico alternato fino a quando non saranno verificate le condizioni di sicurezza dell’area.

Sempre a Vietri sul Mare, da martedì scorso, è attivo un senso unico alternato anche in corrispondenza del km 47,300, dopo l’ultimazione del primo intervento sul versante, necessario al ripristino della circolazione, a seguito di un’altra frana, che si era verificata nei giorni scorsi.

Intanto, dopo lo smottamento avvenuto questa mattina in via Fra’ Generoso a Salerno, strada che collega il porto e l’inizio della Costiera amalfitana agli svincoli autostradali, è stato istituito il senso unico alternato con semaforo, come dispone un’ordinanza del commissario prefettizio di Salerno. Disagi per l’intera giornata di oggi al traffico.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.