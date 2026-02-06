Maltempo Campania, frana sull’Amalfitana: la Regione interviene per la messa in sicurezza

Dopo la frana che si è verificata a Cetara, la Regione Campania interviene per mettere in sicurezza la statale amalfitana. “Le intense precipitazioni che hanno interessato la Costiera Amalfitana hanno fatto registrare a Cetara, durante la notte, circa 90 millimetri di pioggia, che si sono sommati ai 60 millimetri caduti nella giornata precedente, determinando una possibile saturazione dei suoli”, ha spiegato l’assessore regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, dopo aver sentito il direttore generale Italo Giulivo, che si è immediatamente recato sul posto per effettuare un sopralluogo tecnico insieme al Genio Civile. “Il movimento franoso sulla Statale 163 (cd. Amalfitana) si è verificato all’altezza di due tornanti, causando la caduta di materiale sulla carreggiata e rendendo necessario un intervento urgente per garantire la sicurezza e la pronta transitabilità della strada”.

“La Regione Campania, attraverso il sistema di Protezione Civile, ha disposto l’esecuzione di opere provvisionali di messa in sicurezza. Il soggetto attuatore dell’intervento – ha spiegato ancora l’assessore Zabatta – è il Comune di Vietri sul Mare, cui la Regione attribuirà il finanziamento. L’intervento sarà eseguito in danno del privato, considerato che il crollo ha interessato gabbioni di proprietà privata”. “Gli interventi previsti – ha aggiunto – comprendono la rimozione del materiale franato sulla carreggiata e il ripristino delle condizioni di sicurezza, e sono finalizzati alla riapertura della strada almeno con senso unico alternato, al fine di garantire una pronta transitabilità in attesa delle opere definitive”.

“Parallelamente – ha concluso l’assessore – chiederemo ai sindaci di verificare che i privati provvedano alla corretta manutenzione delle opere di propria competenza, perché è fondamentale agire in una logica di prevenzione. La tutela del territorio e la mitigazione dei rischi passano anche da comportamenti consapevoli da parte di tutti”.

Intanto, è stato eseguito anche un altro sopralluogo in località Carcarella, sempre nel territorio comunale di Cetara, dove in seguito a un’altra frana che si è verificata la scorsa notte si temeva per alcune abitazioni della zona. “Abbiamo scongiurato l’evacuazione di circa trenta famiglie grazie all’intervento di Genio civile e Protezione Civile regionale che anche in questo caso hanno attivato la somma urgenza. I lavori sono già partiti per risolvere quest’altra problematica che ha interessato il nostro territorio comunale”, conclude il sindaco Fortunato Della Monica.

