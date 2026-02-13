Maltempo Campania, mareggiata e forte vento a Ischia: danni e disagi sulle coste

Da oltre due giorni, una intensa mareggiata sta flagellando le aree costiere maggiormente esposte di Ischia, sferzate da una sostenuta ‘ponentata’ con forti raffiche di vento e moto ondoso in costante aumento. Le onde, spinte dai venti provenienti dal terzo e quarto quadrante, stanno provocando danni in diverse zone rivierasche. Le situazioni più critiche si registrano nel comune di Forio, dove risultano particolarmente colpite la baia di San Francesco, Cava dell’Isola, la baia di Citara, il tratto litoraneo di via Giovanni Mazzella, dove il mare ha raggiunto la carreggiata e di cui nei giorni scorsi è stata disposta anche l’interdizione di un breve tratto di percorso pedonale.

Disagi e danni anche nell’area della Chiaia, dove la risacca ha trasportato sabbia sulla sede stradale, e nei pressi del porto. Problemi anche a Casamicciola, dove lungo la statale le onde superano il muro di protezione e invadono la strada, e nel comune di Barano, alla Baia dei Maronti, dove la forza del mare ha distrutto in parte la passerella che permette l’accesso ai lidi. Disagi infine anche ad Ischia Porto, con fenomeni di acqua alta registrati al piazzale Aragonese, sulla Riva Destra e in via Iasolino.

