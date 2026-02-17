Maltempo Campania, nuova mareggiata a Sapri: chiuso il lato nord del lungomare

Una nuova mareggiata ha colpito nella notte il litorale di Sapri, nel Salernitano, con onde che hanno superato il limite della costa, invadendo la carreggiata del lungomare. Sabbia, detriti e materiale trasportato dal mare si sono accumulati sull’asfalto, rendendo necessario un nuovo intervento di messa in sicurezza. Alle prime ore del mattino, il tratto interessato era invaso dai residui lasciati dalla forza delle onde, mentre le condizioni del mare risultavano ancora instabili. È stata disposta la chiusura al traffico veicolare del lato nord del lungomare. Non si tratta del primo episodio degli ultimi giorni. Una precedente mareggiata, di maggiore intensità, aveva già causato allagamenti e disagi lungo la fascia costiera cittadina, lasciando segni ancora visibili.

La riapertura del tratto stradale sarà valutata nelle prossime ore, in base al miglioramento della situazione e al completamento degli interventi di pulizia e messa in sicurezza.

