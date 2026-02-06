Maltempo Campania, nuove frane e smottamenti sulle strade

Questa mattina si è verificato uno smottamento di grandi proporzioni lungo la costa amalfitana, che ha reso necessaria la chiusura della strada statale 163 “Amalfitana” in entrambe le direzioni, nella località Fuenti di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno. Dal costone roccioso, probabilmente a causa delle intense piogge delle ultime ore, sono caduti massi e terreno, occupando gran parte della carreggiata. Fortunatamente non si registrano feriti. Ieri a Salerno città si è aperta un’altra grossa buca nell’asfalto: dopo quella di dimensioni maggiori della scorsa settimana in via Salvatore Calenda, questa volta è stata interessata via Valerio Laspro, causando disagi a residenti e automobilisti. Nel Salernitano, a Torraca, il transito è stato interdetto a causa di un consistente movimento franoso nei pressi del Santuario della Madonna dei Cordici, con chiusura della strada per motivi di sicurezza.

Infine, ieri mattina a Teano, nel Casertano, uno smottamento lungo la strada provinciale verso la frazione Pugliano ha portato un grosso masso sulla carreggiata, creando ulteriori difficoltà alla circolazione.

