Maltempo Campania: pioggia e smottamenti nel Salernitano

Smottamenti e disagi a causa del maltempo in Campania, regione in cui è in vigore, fino alle 20, un’allerta meteo ‘gialla’ per temporali e venti forti in diverse zone. A Salerno, in via Fra’ Generoso, strada che collega il porto e gli svincoli autostradali, questa mattina si è verificata una frana. Dal costone, interessato due anni fa da un incendio, sono finiti sulla carreggiata fango, massi e detriti, mandando il traffico in tilt. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia municipale e i Vigili del Fuoco. Sempre nel Salernitano, le forti piogge delle ultime ore hanno provocato un cedimento della parete che costeggia la strada provinciale 137, nel comune di Giungano.

Un cedimento franoso è avvenuto ieri sera anche nel Napoletano, a Monte di Procida e, precisamente, in via Petrara, strada che collega la frazione di Cappella con Monte di Procida. Il Comune, con ordinanza, ha disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale (a eccezione dei residenti) di quella strada, “fino alla verifica tecnica delle condizioni di pericolo idrogeologico ed alla rimozione della stessa“. Il Comune di Procida ha disposto la chiusura dei plessi scolastici e del cimitero di Procida per la giornata di oggi a causa dell’allerta meteo.

A Napoli, fino al termine dell’allerta meteo, restano chiusi i parchi cittadini e il pontile Nord di Bagnoli, gli impianti sportivi di competenza all’aperto, i cimiteri cittadini. Inoltre, è interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche. Potrebbero registrarsi disagi anche per i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli, e alcune corse risultano già cancellate.

In Irpinia, all’Osservatorio Meteorologico di Montevergine la giornata si è aperta con nebbia fitta. A Caserta, in via precauzionale, il Comune ha disposto, per la giornata di oggi, la chiusura del cimitero comunale e dei parchi pubblici.

