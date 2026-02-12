Maltempo, cancellati diversi collegamenti per Ischia e Procida

Il maltempo ostacola ancora i collegamenti marittimi per le isole partenopee, provocando la cancellazione di diverse corse per Ischia e Procida. A farne le spese sono soprattutto gli aliscafi: quasi tutte le corse programmate oggi da Molo Beverello e da Pozzuoli per i porti di Marina Grande a Procida, Ischia Porto, Casamicciola e Forio risultano infatti soppresse. Difficoltà anche per le navi traghetto, con alcuni collegamenti da Pozzuoli per Procida ed Ischia Porto cancellati dalle compagnie per il forte vento. Le previsioni annunciano un peggioramento delle condizioni meteorologiche per il pomeriggio e la serata.

