Maltempo, dirottati da Reggio Calabria a Catania i due voli Ryanair partiti da Milano e Barcellona: “esperienza drammatica” a bordo

Sono stati dirottati a Catania i due voli di Ryanair provenienti da Milano Malpensa e Barcellona che sarebbero dovuti arrivare questa sera all’Aeroporto di Reggio Calabria intorno alle ore 22. Il forte vento di maestrale che sta colpendo il Sud Italia ha impedito l’atterraggio: dopo aver atteso in circuito di attesa sullo Stretto per quasi un’ora, la decisione di andare a Catania. A bordo si sono verificati numerosi malori e tante scene di panico. I passeggeri, appena atterrati a Catania, sono ancora in stato di shock e parlano di “esperienza drammatica“.

Adesso rimarranno in attesa dei bus sostitutivi che li porteranno a Reggio Calabria via terra: bisognerà attraversare lo Stretto sui traghetti, mare permettendo. Alla fine, arriveranno a destinazione domattina, con tante ore di ritardo. Una vera e propria odissea.