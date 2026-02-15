Maltempo e frane: chiuso tratto della Sorrentina a Vico Equense

Un nuovo smottamento, provocato dal maltempo, si è verificato nella notte nel Napoletano. A Vico Equense, a causa delle intense piogge, è crollata una porzione del muro di contenimento di una proprietà privata lungo la Statale 145 Sorrentina, con detriti che hanno invaso la carreggiata, fortunatamente senza causare feriti. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia Carabinieri di Sorrento, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del materiale franato, il cui completamento è previsto per la mattinata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.