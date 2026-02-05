Maltempo Germania, neve e ghiaccio paralizzano la Bassa Sassonia: caos trasporti e scuole chiuse

La Germania settentrionale, in particolare il Land della Bassa Sassonia, continua a fare i conti con un’intensa ondata di freddo e precipitazioni nevose che stanno causando disagi alla viabilità e ai trasporti pubblici. Secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), la situazione resta critica soprattutto per la formazione di ghiaccio sulle strade, con avvisi di pericolo emessi per gran parte del territorio. Nonostante le condizioni meteo avverse, la situazione del traffico stradale risulta relativamente tranquilla. Le autorità segnalano un numero di incidenti inferiore rispetto al giorno precedente, attribuendo il dato alla maggiore prudenza degli automobilisti. Tuttavia, nel Nord/Ovest della regione si registrano tratti particolarmente scivolosi, aggravati dal fatto che, a causa di uno sciopero del personale addetto alla manutenzione stradale, le operazioni di sgombero neve e spargimento di sale sono state limitate. Attualmente il servizio invernale è garantito solo in forma di emergenza tramite ditte esterne. Proprio per le difficoltà legate alla sicurezza dei trasporti scolastici, numerose città e distretti hanno sospeso le lezioni in presenza.

Forti ripercussioni si registrano anche sulla rete ferroviaria. Il traffico a lunga percorrenza della Deutsche Bahn tra Hannover e Berlino sta subendo cancellazioni e ritardi dovuti alle condizioni meteorologiche. La compagnia ferroviaria privata Metronom segnala ritardi fino a 90 minuti sulle tratte tra Brema e Amburgo e tra Amburgo e Uelzen. Alcuni collegamenti sono stati cancellati o limitati a tratti ridotti, con disagi previsti almeno fino alla tarda mattinata.

Il maltempo ha inoltre colpito il traffico marittimo locale. I collegamenti in traghetto verso le isole di Wangerooge e Spiekeroog sono stati completamente sospesi a causa del forte vento orientale e della presenza di ghiaccio nei porti. Verso le isole di Norderney, Baltrum e Langeoog sono invece in vigore orari modificati.

Dal punto di vista meteorologico, il DWD prevede che il fronte nevoso e di neve mista a pioggia si sposti progressivamente verso Nord/Ovest nel corso della mattinata, portando accumuli fino a 3 cm di neve fresca, con punte locali fino a 5 cm. Le temperature rimarranno sotto lo zero quasi ovunque, ad eccezione della contea di Bentheim. Nella notte tra giovedì e venerdì è previsto il rischio di nebbia gelata, mentre in alcune zone orientali potrebbero verificarsi gelicidio o deboli nevicate. Per venerdì si prevede cielo coperto e generalmente asciutto, con possibili persistenti banchi di nebbia. Nella notte successiva, da Sud/Ovest, potrebbe arrivare una debole perturbazione piovosa con rischio di gelate localizzate.

La giornata di ieri è stata caratterizzata da numerosi incidenti stradali dovuti al ghiaccio, in particolare sulle autostrade A1, A2, A7 e A27. Tra gli episodi più gravi si segnalano diversi sinistri che hanno coinvolto mezzi pesanti e automobili, con alcuni feriti, tra cui un uomo di 63 anni rimasto gravemente ferito in un incidente nella contea di Leer.