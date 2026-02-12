Maltempo, il Ciclone Nils manda in tilt Francia e Svizzera: voli cancellati per il forte vento, trasporti paralizzati

Il Mega Ciclone Nils sta sferzando l’Europa centro-occidentale con una violenza inusuale proprio mentre si estende su Sardegna e Centro/Sud Italia. Il centro della tempesta, con una pressione minima di circa 975 hPa, si sta spostando proprio verso il nord Italia, innescando una ventilazione tempestosa che sta mettendo in ginocchio i collegamenti aerei e ferroviari tra Francia e Svizzera. Oltre 850.000 utenze sono rimaste senza elettricità, mentre la Protezione Civile francese ha diramato l’allerta rossa per venti ciclonici in diversi dipartimenti, tra cui la Savoia, l’Aude e i Pirenei Orientali.

Venti da Record: Raffiche oltre i 160 km/h

Le stazioni meteo ufficiali di Météo-France e MeteoSwiss stanno registrando valori estremi. Il settore più colpito nelle prime ore è stato quello atlantico, ma la tempesta si è rapidamente estesa verso il Mediterraneo e l’arco alpino, dove l’effetto barico sta generando un potente Foehn.

Ecco le raffiche ufficiali più significative misurate nelle ultime ore:

170km/h misurati sulle vette dei Pirenei e nelle zone montuose della Corsica

misurati sulle vette dei 162km/h registrati dalla stazione di Biscarrosse (Landes)

registrati dalla stazione di 150km/h rilevati nelle pianure del dipartimento dell’Aude

rilevati nelle 130km/h registrati a Capo Corso

registrati a 100 – 110 km/h nelle zone interne del Sud-Ovest della Francia

Aeroporti in tilt: cancellazioni e dirottamenti

Il traffico aereo è pesantemente compromesso. Alla furia degli elementi si è aggiunto lo sciopero del personale Lufthansa, creando un “effetto imbuto” che ha reso impossibile la gestione di molti scali. Gli aeroporti di Ginevra (GVA), Basilea-Mulhouse (EAP) e Zurigo (ZRH) riportano pesanti ritardi a causa del forte vento trasversale e delle turbolenze legate al Foehn.

Secondo i bollettini ufficiali degli scali, risultano i seguenti disagi principali:

EuroAirport (Basilea): Il volo LH2394 da Monaco è stato cancellato, così come numerosi collegamenti regionali verso Parigi e Francoforte.

Il volo da Monaco è stato cancellato, così come numerosi collegamenti regionali verso Parigi e Francoforte. Aeroporto di Zurigo: Il volo LX2817 è segnalato come “Delayed” (in forte ritardo) a causa delle condizioni proibitive, con diverse procedure di go-around (mancato approccio) segnalate dai piloti in fase di atterraggio.

Il volo è segnalato come “Delayed” (in forte ritardo) a causa delle condizioni proibitive, con diverse procedure di go-around (mancato approccio) segnalate dai piloti in fase di atterraggio. Ginevra Cointrin: Molteplici voli operati da Swiss International Air Lines e EasyJet hanno subito ritardi superiori alle due ore; il volo LX733 proveniente da Amsterdam è stato cancellato.

Molteplici voli operati da Swiss International Air Lines e EasyJet hanno subito ritardi superiori alle due ore; il volo proveniente da è stato cancellato. Francia: Le autorità hanno imposto una riduzione del 40% delle partenze a Parigi-Charles de Gaulle e del 25% a Parigi-Orly.

L’impatto sulle Alpi e il fenomeno del foehn

Con lo spostamento del minimo depressionario verso l’Italia settentrionale, le Alpi svizzere e francesi sono diventate il teatro di una violenta caduta di vento. In Savoia, l’allerta rossa è motivata non solo dal vento, ma anche dall’elevato rischio di valanghe causato dal repentino aumento termico e dalle precipitazioni abbondanti in quota. Il Foehn sta soffiando con raffiche che nelle vallate alpine superano i 100km/h, rendendo pericolosi gli impianti di risalita e costringendo alla chiusura molti comprensori sciistici.

Le autorità consigliano vivamente di monitorare i siti ufficiali delle compagnie aeree e di evitare spostamenti non necessari nelle zone montuose fino a tarda serata, quando Nils inizierà a perdere potenza spostandosi verso il Sud Italia. E in quel momento, Calabria e Sicilia diventeranno l’epicentro della tempesta con analoghe conseguenze e voli cancellati.

