Maltempo, il forte vento distrugge un impianto fotovoltaico a Reggio Calabria | VIDEO

Il centro storico di Reggio Calabria sta ancora contando i danni dovuti al passaggio del Ciclone Nils, una perturbazione violenta che ha colpito la città con una furia di maestrale violentissima la scorsa notte. Le stazioni meteorologiche hanno registrato raffiche di vento superiori ai 100km/h, trasformando i vicoli e i tetti della città in un campo di battaglia. Il lungomare è stato ridotto in macerie. L’intera area urbana ha riportato danni significativi a alberi e segnaletica; particolarmente eclatante il disastro che si è consumato sopra le teste dei residenti di un imponente condominio situato nel cuore della città, dove l’energia pulita ha dovuto cedere il passo alla furia degli elementi.

Il disastro sul tetto del condominio di venti appartamenti

Le immagini che arrivano dalla terrazza dell’edificio che ospita venti famiglie sono impressionanti e mostrano la vulnerabilità delle infrastrutture urbane di fronte a eventi climatici estremi. L’impianto fotovoltaico, che copriva gran parte della superficie calpestabile superiore, è stato letteralmente sventrato dalla forza ascensionale del vento. Molti pannelli sono stati strappati dai loro supporti, diventando proiettili pericolosi che non sono precipitati al suolo soltanto grazie ai parapetti. Le strutture di ancoraggio non hanno retto l’urto e l’intera installazione è ora ridotta a un cumulo di macerie tecnologiche, lasciando i condomini senza la fonte di energia su cui avevano fatto affidamento per abbattere i costi elettrici e generare energia pulita. L’aspetto più amaro di questa vicenda risiede nella giovinezza tecnologica dell’impianto. La struttura era stata completata da poco tempo, eppure i supporti e le basi di cemento, che avrebbero dovuto garantire stabilità, sono stati trascinati e ribaltati.

Altre immagini del maltempo di queste ore a Reggio Calabria:

