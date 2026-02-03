Maltempo, neve anche in Emilia Romagna: fino a quote medio-basse tra Piacentino e Parmense

Mentre al Nord-Ovest la neve è scesa anche in pianura, in Emilia Romagna è rimasta a quote più alte ma è comunque arrivata ad imbiancare il paesaggio. Tra la serata di ieri e la notte scorsa, la neve ha raggiunto quote medio-basse tra Piacentino e Parmense. Dopo la pioggia della notte, in mattinata ha ripreso a nevicare fin sui 1450 metri nel Comprensorio del Monte Cimone, in provincia di Modena, che appare ricoperto da un manto bianco nella foto che ci invia Stefano Guatelli. Un nuovo peggioramento giungerà nella notte sulla regione, portando nuove precipitazioni che assumeranno carattere nevoso “a quote comprese tra 500-600 metri sui settori occidentali e 700-800 metri su quelli centrali”, si legge nell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale per la giornata di domani, mercoledì 4 gennaio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.