Maltempo Piemonte, Alpi cariche di neve fin dalle quote collinari: la vista dalla Basilica di Superga | VIDEO

Un panorama invernale si apre davanti agli occhi di quanti oggi si recano alla Basilica di Superga, sulla collina di Torino, dove si possono ammirare le Alpi innevate sin da quote collinari, in modo abbondante, già a partire dai 600-700 metri. Il merito è delle ultime abbondanti nevicate giunte già dal pomeriggio di ieri grazie ad una perturbazione collegata ad una vasta saccatura atlantica posizionata al largo delle Isole Britanniche. La quota neve si è spinta fin sui 500 metri sul Cuneese mentre si è fermata sui 700-900 metri altrove.

Sulle alte valli delle Alpi Marittime sono caduti oltre 35-40cm, che si sono andati a sommare allo strato nevoso già abbondante delle scorse nevicate. Il risultato sono località sommerse sotto enormi strati di neve. Come gli oltre di 2 metri di accumulo al suolo che registra Prato Nevoso, località intorno ai 1.500 metri.

