Maltempo Piemonte, altri 40-50cm di neve a Limone: il paesaggio è da fiaba | FOTO e VIDEO

È tornato a nevicare intensamente a Limone Piemonte, località del Cuneese a 1.000 metri s.l.m., dove la scorsa notte sono caduti altri 40-50cm di neve grazie all’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che ha portato la neve fino in pianura in tutto il Piemonte. Sulle Alpi Marittime, gli accumuli della notte scorsa variano dai 30 ai 50cm. Con le nuove nevicate, gli accumuli totali al suolo a Limone Piemonte superano abbondantemente il metro, per un paesaggio totalmente immerso nel bianco, con le case quasi scomparse sotto gli enormi strati di neve. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo.

Altre abbondanti nevicate a Limone Piemonte: paesaggio fiabesco

