Maltempo Piemonte, la magia della neve imbianca tutta la regione fino in pianura: FOTO e VIDEO di una giornata coi fiocchi

Maltempo Piemonte, la neve è giunta fino in pianura a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica nella notte, regalando scatti mozzafiato

Anche la città di Torino si è svegliata imbiancata, come tutto il resto del Piemonte, con la neve giunta fino in pianura a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica nella notte. Nel capoluogo piemontese, la neve ha regalato il paesaggio per la prima volta completamente invernale della stagione, anche se le precipitazioni sono terminate già di primo mattino, con qualche residuo previsto fino al pomeriggio tra Verbano e Novarese. Le nevicate sono state localmente forti soprattutto sui rilievi del Cuneese, in particolare ai confini con la Liguria. È proprio questa la zona del Piemonte dove il pericolo valanghe risulta più alto, di grado 4, cioè forte al limite del bosco, mentre è di grado 3, marcato, in quasi tutto il resto delle montagne della regione.

Le immagini a corredo dell’articolo restituiscono il quadro di una regione imbiancata, dai monti alla pianura.

La neve imbianca il paesaggio a Biella
Maltempo Piemonte, la nevicata della notte a Biella
Maltempo Piemonte, la neve scende su Biella nella notte
Cuneo imbiancata da una intensa nevicata
La nevicata della notte a Cuneo
Le splendide immagini di Cuneo sotto una fitta nevicata
La magia della neve che scende su Cuneo
La neve è tornata ad imbiancare Torino
La neve torna a scendere su Torino nella notte
Le immagini della nevicata notturna a Torino
Maltempo Piemonte, Cavallermaggiore (CN) imbiancata dalla neve
Neve in Piemonte, paesaggi fiabeschi
Nevicate in Piemonte, paesaggi invernali
Maltempo Piemonte, località imbiancate fino in pianura
Maltempo, la neve imbianca il Piemonte fino in pianura
Neve fino in pianura in Piemonte: paesaggi incantevoli
Neve, cartoline invernali dal Piemonte
Le intense nevicate della notte in Piemonte

