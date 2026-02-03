Maltempo Piemonte, la magia della neve imbianca tutta la regione fino in pianura: FOTO e VIDEO di una giornata coi fiocchi

Anche la città di Torino si è svegliata imbiancata, come tutto il resto del Piemonte, con la neve giunta fino in pianura a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica nella notte. Nel capoluogo piemontese, la neve ha regalato il paesaggio per la prima volta completamente invernale della stagione, anche se le precipitazioni sono terminate già di primo mattino, con qualche residuo previsto fino al pomeriggio tra Verbano e Novarese. Le nevicate sono state localmente forti soprattutto sui rilievi del Cuneese, in particolare ai confini con la Liguria. È proprio questa la zona del Piemonte dove il pericolo valanghe risulta più alto, di grado 4, cioè forte al limite del bosco, mentre è di grado 3, marcato, in quasi tutto il resto delle montagne della regione.
Le immagini a corredo dell’articolo restituiscono il quadro di una regione imbiancata, dai monti alla pianura.
