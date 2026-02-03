Maltempo Piemonte, la magia della neve imbianca tutta la regione fino in pianura: FOTO e VIDEO di una giornata coi fiocchi

Anche la città di Torino si è svegliata imbiancata, come tutto il resto del Piemonte, con la neve giunta fino in pianura a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione atlantica nella notte. Nel capoluogo piemontese, la neve ha regalato il paesaggio per la prima volta completamente invernale della stagione, anche se le precipitazioni sono terminate già di primo mattino, con qualche residuo previsto fino al pomeriggio tra Verbano e Novarese. Le nevicate sono state localmente forti soprattutto sui rilievi del Cuneese, in particolare ai confini con la Liguria. È proprio questa la zona del Piemonte dove il pericolo valanghe risulta più alto, di grado 4, cioè forte al limite del bosco, mentre è di grado 3, marcato, in quasi tutto il resto delle montagne della regione.

Le immagini a corredo dell’articolo restituiscono il quadro di una regione imbiancata, dai monti alla pianura.

La neve imbianca il paesaggio a Biella

Maltempo Piemonte, la nevicata della notte a Biella

Maltempo Piemonte, la neve scende su Biella nella notte

Cuneo imbiancata da una intensa nevicata

La nevicata della notte a Cuneo

Le splendide immagini di Cuneo sotto una fitta nevicata

La magia della neve che scende su Cuneo

La neve è tornata ad imbiancare Torino

La neve torna a scendere su Torino nella notte

Le immagini della nevicata notturna a Torino

Maltempo Piemonte, Cavallermaggiore (CN) imbiancata dalla neve

Neve in Piemonte, paesaggi fiabeschi

Nevicate in Piemonte, paesaggi invernali

Maltempo Piemonte, località imbiancate fino in pianura

Maltempo, la neve imbianca il Piemonte fino in pianura

Neve fino in pianura in Piemonte: paesaggi incantevoli

Neve, cartoline invernali dal Piemonte

Le intense nevicate della notte in Piemonte

