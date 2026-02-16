Maltempo Piemonte, non solo neve sulle Alpi: forti raffiche di vento a Prato Nevoso | VIDEO

Fronte perturbato in azione oggi lungo le alte vallate alpine del Piemonte, con vere e proprie bufere di neve. Un nuovo impulso perturbato ha raggiunto l’arco alpino dal centro Europa, elongando una saccatura che lambisce l’Italia sul versante Adriatico. Associata a questa abbiamo la discesa di aria fredda, soprattutto in quota, e l’instaurarsi di un intenso flusso nordoccidentale sulle Alpi. Forti venti nordoccidentali sferzano le Alpi, come dimostrano le immagini che arrivano da Prato Nevoso, località a circa 1500 metri di quota nel Cuneese. Le forti raffiche di vento contribuiscono a sollevare la neve presente al suolo, creando nubi di bianco in aria. Nella vicina stazione meteorologia di Frabosa soprana, sono state registrate raffiche di vento fino a 70km/h.

Forti raffiche a Prato Nevoso, nel Cuneese

