Maltempo, piogge e inondazioni in Marocco: oltre 50mila evacuati e scuole chiuse nel nord

Per anni, il problema del Marocco è stato la siccità. Questo mese, il problema è l’abbondanza di pioggia. Le autorità marocchine stanno portando avanti evacuazioni preventive nel nord del Paese a causa delle gravi inondazioni provocate dalle intense piogge e dalle forti raffiche di vento, con particolare attenzione alla provincia di Larache. Secondo le autorità, negli ultimi giorni sono state evacuate più di 51mila persone, in gran parte nella città di Ksar el Kebir, una località di oltre 120mila abitanti situata nella pianura atlantica, la più colpita dall’emergenza. Nella zona resta dispiegato l’Esercito, operativo da giovedì 29 gennaio a sostegno della popolazione colpita.

Il rischio di nuove inondazioni persiste a causa della piena del fiume Loukkos e dell’invaso di Oued El Makhazine, uno dei principali del Paese, che secondo i media pubblici ha superato il 140% della propria capacità di riempimento, oltrepassando i 940 milioni di metri cubi, un livello mai raggiunto dalla sua entrata in funzione nel 1979.

Il sindaco di Ksar el Kebir, Mohamed Simou, ha invitato la popolazione rimasta in città a mettersi in contatto con le autorità e ad abbandonare l’area, mentre la municipalità ha avvertito che le strade di accesso saranno “prossimamente” chiuse. Le autorità locali di Larache hanno inoltre proceduto a trasferire gli evacuati ospitati nei centri di accoglienza della città verso zone considerate più sicure. Fonti locali citate dall’agenzia spagnola Efe hanno spiegato che, vista la gravità della situazione, non si esclude l’evacuazione totale dei residenti.

Le autorità hanno chiuso in via eccezionale le scuole fino al prossimo 7 febbraio, misura estesa anche ad altre province, tra cui Kenitra, Taza, Tangeri, Trtouan e Al Hoceima, a causa di un’allerta per piogge intense che potrebbero raggiungere i 150 millimetri e per forti raffiche di vento.

Il maltempo ha colpito anche i collegamenti marittimi tra Tarifa e Tangeri, sospesi nel tratto dello stretto di Gibilterra.

Siccità superata grazie alle piogge

Dopo sette anni consecutivi di siccità, che avevano compromesso l’agricoltura e l’approvvigionamento idrico in diverse regioni del Marocco, le piogge delle ultime settimane hanno portato il tasso di riempimento complessivo degli invasi al 60,8%. Il Ministro dell’Agricoltura, Ahmed el Bouari, ha indicato che gli invasi destinati al settore agricolo contengono attualmente 8,22 miliardi di metri cubi d’acqua, con un livello di riempimento del 58%, contro il 25% dello scorso anno.

Il Ministro dell’Equipaggiamento e dell’acqua, Nizar Baraka, aveva annunciato il 12 gennaio che il Paese aveva superato sette anni consecutivi di siccità. La carenza idrica aveva ridotto del 38% la consistenza del patrimonio nazionale di bestiame e, per la prima volta, lo scorso giugno era stato sospeso il tradizionale sacrificio del montone durante la festività dell’Aid al Adha.

Secondo le ultime previsioni di Bank Al-Maghrib, la ripresa delle precipitazioni dovrebbe favorire le colture nella prossima stagione, contribuendo a una crescita del Pil del 4,5% nel 2026, anche grazie a una produzione cerealicola stimata in cinque milioni di tonnellate.