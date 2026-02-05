Maltempo Portogallo, cresce l’emergenza alluvione: Alcácer do Sal sott’acqua, in città livelli fino a 2 metri | FOTO

Il Portogallo sta affrontando una delle fasi di maltempo più delicate di questa stagione, con un quadro idro-meteorologico che in molte aree sta rapidamente superando le soglie di criticità. Le segnalazioni più preoccupanti arrivano dall’area di Alcácer do Sal, poco a sud di Lisbona, dove in alcuni settori urbani l’acqua avrebbe raggiunto livelli prossimi ai 2 metri, trasformando strade e piazze in veri canali e rendendo necessari interventi di emergenza. Si tratta di un evento che non può essere letto come “semplice pioggia intensa”: a fare la differenza è la combinazione di più fattori, che insieme aumentano la durata e la severità degli allagamenti.

Una depressione persistente che alimenta piogge continue

Dal punto di vista sinottico, l’evoluzione è legata alla presenza di una circolazione depressionaria sull’Atlantico orientale, capace di richiamare verso la Penisola Iberica masse d’aria estremamente umide. In queste configurazioni, i sistemi frontali si susseguono con poche pause, e soprattutto possono svilupparsi linee di convergenza che mantengono la pioggia attiva sugli stessi settori per molte ore.

Nelle regioni settentrionali e centrali, l’orografia amplifica ulteriormente i quantitativi: l’aria umida viene forzata a salire lungo i rilievi, condensando e scaricando pioggia in modo più persistente. Ma anche il Centro-Sud, inclusa l’area del bacino del Sado, sta risentendo di nuclei precipitativi estesi e continui, con tempi di risposta idrologica ormai rapidissimi.

Alcácer do Sal: quando piena fluviale e marea si sommano

La situazione di Alcácer do Sal è emblematica perché mostra un meccanismo tipico delle grandi crisi idrauliche costiere: piena del fiume + drenaggio urbano al limite + marea sfavorevole.

La piena del Sado, alimentata dagli afflussi a monte e dalla gestione degli invasi, trova un sistema di smaltimento già stressato da giorni di pioggia. Se a questo si aggiunge una fase di marea alta, la capacità del fiume di “scaricare” verso valle diminuisce, e l’acqua tende a ristagnare e ad espandersi lateralmente nelle aree più depresse.

È così che si generano allagamenti estesi e duraturi, con impatti immediati su abitazioni, attività commerciali, infrastrutture e viabilità.

Non solo grandi fiumi: criticità anche nei bacini minori

La stessa ondata di maltempo sta producendo problemi anche in contesti diversi, come a Lousada (Meinedo), dove la risposta dei corsi d’acqua minori è spesso più improvvisa. Qui bastano poche ore di pioggia intensa per innescare piene rapide, perché i torrenti hanno sezioni ridotte e bacini piccoli, quindi reagiscono in modo quasi “istantaneo”.

Questo conferma che l’evento sta mettendo sotto pressione sia il reticolo idrografico principale, sia quello secondario, compresi fossi, canali e reti di drenaggio urbano.

I rischi concreti nelle prossime ore

In un quadro del genere, i pericoli più realistici restano:

Esondazioni improvvise anche in tratti normalmente non critici

anche in tratti normalmente non critici Allagamenti di sottopassi e strade di fondovalle , con rischio elevato per automobilisti

, con rischio elevato per automobilisti Frane superficiali e smottamenti , soprattutto dove i terreni sono già saturi

, soprattutto dove i terreni sono già saturi Cedimenti localizzati del manto stradale, mascherati dall’acqua

Le regole di sicurezza che fanno davvero la differenza

In questi casi, la prevenzione individuale conta quanto l’intervento delle autorità. Le indicazioni operative più importanti restano semplici, ma decisive:

Non attraversare tratti allagati , nemmeno con poca acqua apparente

, nemmeno con poca acqua apparente Evitare argini , sponde fluviali e ponti minori durante le fasi di piena

, e durante le fasi di piena Seguire solo comunicazioni ufficiali e rispettare chiusure o evacuazioni

e rispettare o Limitare gli spostamenti non necessari finché il quadro non rientra

Un evento che evidenzia il peso della gestione del rischio

Episodi come quello in corso in Portogallo dimostrano quanto la gestione del rischio idrogeologico sia un equilibrio complesso tra meteorologia, idrologia e territorio. Quando piogge persistenti, suoli saturi e fattori costieri come la marea si combinano, anche aree storicamente vulnerabili possono entrare in crisi in tempi brevi.