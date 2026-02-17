Maltempo Puglia, grandine e allagamenti nel Foggiano: blackout a San Nicandro Garganico

Un fulmine caduto nei pressi del centro abitato di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, ha provocato l’interruzione dell’energia elettrica in gran parte del comune. Il blackout in città è durato circa 15 minuti, mentre sono ancora privi di elettricità la zona verso Torre Mileto e i territori rurali della cittadina garganica. I tecnici della ditta che eroga il servizio sono impegnati nelle verifiche per individuare il guasto e completare il ripristino. Sempre a San Nicandro Garganico, la pioggia ha provocato allagamenti nella zona rurale a sud-est, lungo la strada che conduce al Lago di Lesina. A San Marco in Lamis una violenta grandinata si è abbattuta nelle scorse ore, accompagnata da pioggia mista a neve. Grandine anche a Monte Sant’Angelo.

A Cerignola, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte per mettere in sicurezza alberi e parti di intonaco pericolanti da alcuni edifici. Alla periferia di Foggia, al rione Candelaro, c’è stata la caduta di un albero che non ha provocato feriti.

