Maltempo Puglia, grandine a Bari e aree limitrofe: strade imbiancate

Non solo vento forte e mareggiate. Il maltempo che sta colpendo il Barese ha prodotto anche una intensa grandinata sul capoluogo e sulle aree limitrofe, con i chicchi che hanno ricoperto le strade e le automobili di una coltre bianca, dando la sensazione che si trattasse di neve. Fenomeni simili nei quartieri più periferici, sulla statale 16 e nei centri più vicini al capoluogo: Valenzano, Ceglie del Campo, Capurso, Bitritto, Mola di Bari. Le strade viscide hanno provocato qualche tamponamento.

