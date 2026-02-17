Maltempo Puglia, vento furioso nel Brindisino: danni ingenti tra Oria e Torre Santa Susanna

La notte scorsa il Brindisino è stato duramente colpito dalla furia del vento tra Torre Santa Susanna e Oria: segnalati alberi abbattuti, muri di recinzione di alcune abitazioni crollati e strutture di pannelli fotovoltaici divelte. Raffiche intense e piogge persistenti hanno provocato disagi alla viabilità su alcune strade provinciali, richiedendo numerosi interventi dei vigili del fuoco. Su tutta la Puglia, dalla mezzanotte e fino alle 20 di oggi, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo arancione per vento di burrasca dai quadranti nordoccidentali, con mareggiate previste lungo le coste esposte. “I soccorsi e le squadre operative sono stati immediatamente attivati e sono già al lavoro per la messa in sicurezza delle aree colpite e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile“, ha dichiarato il primo cittadino di Oria, Cosimo Ferretti, invitando la cittadinanza “a prestare massima attenzione negli spostamenti, evitare, se non strettamente necessario, di percorrere le zone interessate, limitare gli spostamenti nelle prossime ore, adottare la massima prudenza alla guida“.

