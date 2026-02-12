Maltempo Reggio Calabria, il Ciclone Nils inizia a fare sul serio sullo Stretto: maestrale impetuoso e allerta massima per la notte | FOTO

La mattinata di oggi è trascorsa in un’atmosfera sospesa a Reggio Calabria, caratterizzata da cieli plumbei e deboli piogge intermittenti che sembravano quasi voler tradire le previsioni della vigilia. Tuttavia, il Ciclone Nils si è dimostrato puntuale come un orologio svizzero, facendo il suo ingresso trionfale nel primo pomeriggio. Il cambio di scenario è stato repentino: il vento di Maestrale ha fatto irruzione con violenza, spazzando via la quiete mattutina e confermando millimetricamente i modelli meteorologici distribuiti nei giorni scorsi. La città si è ritrovata improvvisamente nel cuore della tempesta, con le raffiche che hanno rapidamente guadagnato intensità.

Al momento, nel centro urbano di Reggio Calabria, si registrano raffiche costanti che oscillano tra i 70 e i 75km/h. Niente di esagerato: la situazione rimane sotto controllo. Si segnalano soltanto alcuni lievi danni a qualche albero e la caduta di piccoli rami, ma fortunatamente non sono emerse criticità tali da compromettere la sicurezza pubblica o la circolazione. Anche i collegamenti marittimi nello Stretto tengono il passo, con i traghetti che continuano a operare regolarmente nonostante le condizioni avverse, garantendo la continuità tra le due sponde.

L’apparente stabilità cittadina non deve però trarre in inganno, poiché l’attenzione è tutta rivolta alle prossime ore. Il timore degli esperti e della protezione civile è concentrato sulla notte e sulla mattinata di domani, venerdì 13 febbraio, quando il ciclone raggiungerà il suo picco di intensità. Le zone più esposte sono quelle della fascia tirrenica, dove la pressione del vento e del mare si farà insostenibile. A Cannitello, Scilla e Bagnara l’allerta è massima per una mareggiata che si preannuncia devastante e che potrebbe mettere a dura prova le infrastrutture costiere.

Mentre la costa attende l’urto delle onde, l’entroterra e la Costa Viola sono già sotto una pioggia battente. Le precipitazioni si sono fatte torrenziali, colpendo duramente il massiccio dell’Aspromonte. In particolare, la situazione a Gambarie appare complessa: la temperatura è crollata a +2,5°C e la pioggia incessante sta provocando diffusi allagamenti nelle strade della località montana. La quota neve, al momento, oscilla intorno ai 1.600 metri, il che significa che mentre il centro abitato combatte con l’acqua, le vette più alte stanno ricevendo accumuli nevosi estremamente abbondanti, destinati ad aumentare ulteriormente nel corso della notte.

