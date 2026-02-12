Allerta Meteo, domani scuole chiuse a Messina e a Reggio Calabria: i Sindaci hanno firmato l’ordinanza

Le avverse condizioni meteorologiche che stanno colpendo l’area dello Stretto hanno indotto le autorità locali a disporre la chiusura delle scuole per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio 2026. A Reggio Calabria, il Sindaco facente funzioni Mimmo Battaglia ha firmato l’ordinanza numero 28 del 12 febbraio 2026 , stabilendo la sospensione delle attività per tutte le scuole di ogni ordine e grado e per i servizi educativi della prima infanzia. Si tratta del secondo giorno consecutivo di chiusura per la città calabrese, una decisione maturata in risposta al peggioramento delle previsioni meteo rispetto alla giornata odierna.

La situazione sul versante reggino appare particolarmente critica, con una allerta di livello arancione diramata dalla Protezione Civile per l’intera giornata di domani. Le previsioni indicano uno scenario di rischio significativo caratterizzato da venti occidentali da burrasca a burrasca forte con possibili raffiche di tempesta e mareggiate lungo le coste. Le precipitazioni, che si preannunciano sparse o diffuse, saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, attività elettrica e raffiche di vento, elementi che mettono seriamente a rischio l’incolumità pubblica.

Anche sulla sponda siciliana, il Sindaco di Messina Federico Basile ha adottato un provvedimento analogo firmando l’ordinanza di chiusura degli istituti scolastici. Nonostante per il territorio messinese sia stata dichiarata un’allerta di livello giallo, la prudenza ha prevalso considerando il previsto peggioramento delle condizioni meteo che interesserà l’intera area dello Stretto. Effettivamente domani a Messina il tempo sarà molto peggiore a quello di oggi, quando l’allerta era arancione ma il Comune di Messina ha deciso di non chiudere le scuole e in effetti oggi non è successo nulla di grave. Un modello di corretta prevenzione meteorologica, merito degli esperti tecnici comunali di cui Messina è dotata, a differenza di Reggio: loro possono interpretare al meglio la situazione meteo e dare al Sindaco i suggerimenti adeguati.

