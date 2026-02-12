Allerta Meteo: la Tempesta Nils fa paura, scuole chiuse anche domani venerdì 13 febbraio

Già oggi in moltissimi comuni di Calabria e Sicilie le scuole sono chiuse per l’allerta meteo, seppur in molti casi la chiusura si è rivelata infondata in quanto il maltempo arriverà nel pomeriggio e in serata. Dal punto di vista meteorologico, infatti, la vera minaccia è alle porte. La tempesta Nils, un vero e proprio “mostro” meteorologico che ha già flagellato la Francia e la Spagna, è attesa in serata sulle nostre coste.

Le previsioni per domani, venerdì 13 febbraio, sono decisamente più severe di quelle odierne: ci aspetta una mattinata di passione con piogge torrenziali, venti di burrasca che potrebbero superare i 130km/h e forti mareggiate lungo i litorali esposti. La Calabria sarà l’epicentro del maltempo, con il versante tirrenico sotto osservazione speciale per il rischio idrogeologico. Molti sindaci, per evitare rischi agli studenti e ai trasporti, hanno già firmato le ordinanze di chiusura.

L’elenco dei comuni con scuole chiuse (aggiornato in tempo reale)

Di seguito l’elenco dei comuni che hanno già disposto la sospensione delle attività didattiche per domani, venerdì 13 febbraio 2026. L’elenco è in costante aggiornamento man mano che arrivano le comunicazioni ufficiali dalle prefetture e dagli albi pretori:

Polistena (Reggio Calabria)

(Reggio Calabria) Amantea (Cosenza)

(Cosenza) Guardia Piemontese (Cosenza)

(Cosenza) San Donato di Ninea (Cosenza)

A Cosenza e Montalto Uffugo le scuole rimarranno chiuse per le feste patronali, rispettivamente, della Madonna del Pilerio e della Madonna delle Serre.