Maltempo Sardegna, la Protezione Civile convoca i sindaci per la gestione della nuova allerta

La direzione generale della Protezione Civile della Regione Sardegna ha convocato un incontro informativo in videoconferenza con Sindaci, Enti e strutture operative del Sistema regionale di Protezione Civile, a seguito degli avvisi di condizioni meteo avverse per temporali, piogge, vento e mareggiate. L’incontro è stato richiesto da ANCI Sardegna a causa delle criticità causate dal forte vento che ha interessato l’isola, con caduta di alberi e interruzioni di energia elettrica. L’Assessore della difesa dell’ambiente, Rosanna Laconi, ha espresso cordoglio per le vittime del naufragio di Santa Maria Navarrese e solidarietà ai Sindaci impegnati nella gestione delle emergenze.

Il Dipartimento meteoclimatico di Arpas ha illustrato i fenomeni attesi, mentre il Centro Funzionale Decentrato ha richiamato l’attenzione sui possibili effetti al suolo, in particolare sul rischio idraulico e idrogeologico in aree con terreni saturi.

La raccomandazione è di mantenere alta l’attenzione su tutto il territorio regionale e di attenersi ai piani comunali di protezione civile e alle comunicazioni dei gestori delle dighe.

La riunione ha rappresentato un’occasione per fare il punto sulle criticità ancora aperte dopo il ciclone Harry e per discutere delle misure da adottare per prevenire ulteriori rischi per la popolazione.

