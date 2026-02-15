Maltempo Sardegna, oltre mille interventi dei Vigili del Fuoco | VIDEO

Proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco in Sardegna per far fronte ai danni causati dal maltempo: dall’11 febbraio sono stati portati a termine 1.021 soccorsi su tutto il territorio regionale. Nel video a corredo dell’articolo, le operazioni di taglio di piante pericolanti a Muravera, in provincia di Cagliari. Oggi sono operativi nella regione 280 Vigili del Fuoco con 93 automezzi, impegnati nelle attività di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione.

