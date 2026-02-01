Maltempo Sicilia, evacuazioni a Messina per una grossa frana

Il violento ciclone mediterraneo che sta attraversando il Sud Italia durante questo weekend continua a sferzare il territorio di Messina e della sua provincia, lasciando dietro di sé una scia di danni e pesanti disagi. Le piogge torrenziali che cadono incessantemente da ore hanno messo a dura prova la tenuta idrogeologica dell’area, portando a criticità strutturali che hanno richiesto interventi d’urgenza. Dopo la chiusura precauzionale della SS113, interdetta al traffico per consentire verifiche statiche su un muro di contenimento seriamente compromesso, la situazione è precipitata anche all’interno del perimetro urbano.

Momenti di grande tensione si sono registrati nella zona di Ritiro, dove la stabilità di un versante collinare è venuta meno a causa della saturazione del terreno. Lo smottamento, verificatosi a ridosso di alcuni edifici, ha spinto le autorità a disporre l’evacuazione immediata di diverse persone per scongiurare il rischio di coinvolgimento diretto delle abitazioni. La collina, resa fragile dalle precipitazioni record, continua a essere monitorata attentamente mentre il fango minaccia le strutture sottostanti.

L’intera area colpita è stata dichiarata off limits e interdetta alla circolazione veicolare e pedonale. Sul posto è massiccio l’impiego di uomini e mezzi: le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza i residenti e valutare l’entità del movimento franoso. L’allerta resta massima, poiché il persistere dei fenomeni atmosferici legati al vortice ciclonico rende ancora estremamente precarie le operazioni di messa in sicurezza del territorio messinese.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.