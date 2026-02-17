Maltempo Sicilia, forte vento e mareggiata a Termini Imerese: crolla parte del pontile Enel in disuso

Un pezzo del pontile della centrale Enel di Termini Imerese – da tempo in disuso – è crollato questa mattina a causa delle mareggiate e del forte vento che sta sferzando Palermo e provincia. Le raffiche di maestrale hanno raggiunto i 90km/h. Il maltempo ha determinato la cancellazione del traghetto e degli aliscafi da Palermo a Ustica. Danni si sono registrati in alcune abitazioni sul lungomare di Porticello – a una ventina di chilometri dal capoluogo siciliano -, come alla Casetta rossa sul lungomare. Un albero è caduto a Palermo nel parco della Favorita, bloccando il traffico il traffico per alcune ore. Sono decine gli interventi effettuati dalla notte dai Vigili del Fuoco.

